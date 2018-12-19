梅根父請女王幫忙調節家務事：希望女兒打給我

2018-12-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子之妻梅根王妃（Meghan Markle），其父湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）前天（17日）上媒體表示，希望英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）能幫忙說情，化解他和女兒間的隔閡，也隔空對女兒親情喊話，要女兒打電話給他。

綜合媒體報導，馬克爾在節目上坦承，他和梅根在5月婚禮前鬧翻，至今兩人未交談過，現下耶誕節將近，馬克爾希望能一起度過佳節，因此積極聯繫對方，「這幾週以來，我每天都會發一條訊息，求她回覆我，至今都沒有收到回訊。」

馬克爾強調，女兒嫁給哈利王子造成的嫌隙，不能無限期持續下去，「我不打算餘生都保持沉默，如果她打電話給我，我會很感謝。」他希望英國女王伊莉莎白二世能幫忙說情，「如果女王陛下能幫忙，我會很感激；我想，她會想要幫忙解決我們的家庭問題。」

梅根年紀尚輕時便與父親不睦。嫁入皇家前，馬克爾沒有聽皇室的意見，不斷接受媒體採訪，並透露哈利與他的私人談話；後來又發生與狗仔隊共謀假照的風波，最終以身體狀況為由，表示不參加女兒婚禮。

今年7月，馬克爾接受專訪時聲稱，梅根嫁進王室後變得「趾高氣昂」，並指責英國王室把女兒從自己身邊奪走，將他「拒之門外」。

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