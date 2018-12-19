來自NASA前工程師的報復 自製七彩驚喜包惡整竊賊

2018-12-19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕由於寄來家門前的包裹太常被偷，警方又不願費時處理，NASA前工程師羅伯（Mark Rober）決定化悲憤為力量，和朋友一起自製「七彩驚喜包」要來報復那些順手牽羊的竊賊，而他也把實驗結果拍攝成影片上傳至Youtube。

根據影片內容，羅伯設計出一款偽裝成Apple HomePod、其實內藏玄機的包裝盒。當小偷打開盒子時，內部的旋轉噴射器會啟動，噴灑出大量七彩亮粉，噴完後還不夠，裝置內的臭氧也會開始噴發臭氣，直到崩潰的小偷丟棄包裹，讓羅伯能循著內部設置的GPS回收，而整段過程同時會被藏在盒子裡的4台手機拍攝下來。

羅伯在影片中提到，「我想用閃閃發光的方式來慶祝他們選擇了這個職業（小偷）」、「這玩意絕對可以噴滿你整個房間」，能夠滿足竊賊的視覺和嗅覺效果。

據了解，羅伯和朋友花費半年時間設計出「驚喜包」，許多網友看完之後大呼過癮，而這支影片才上傳2天，就已經累積2500萬的觀看次數。

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