真正的躲貓貓！喵皇「完美隱身」耶誕樹 網友融化：在哪啦

2018-12-19 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕真正的躲貓貓！一名美國網友日前在家中精心布置了1顆高大的耶誕樹，結果沒想到家裡養的貓一時好奇跳了上去，竟就完美隱身在整顆樹中，讓她找了好久才找到。

美國一名網友10日在推特上PO出一張照片，表示她家裡的貓每天都會躲在耶誕樹裡的不同位置，讓她一早醒來都得先花一陣功夫找到她的貓，現在輪到網友們來挑戰看看了，猜猜照片中她的貓躲在樹的哪裡？該照片一出，立刻吸引大批網友來「找碴」。

緊接著第一張照片過後，網友再加碼貼出2張「躲貓貓」照，只見照片中她家的耶誕樹不僅約有2米高，直逼天花板，樹上更充滿了美麗的裝飾和LED燈，若不仔細瞪大眼睛尋找，還真的很難發現小貓的存在！

有趣的故事和照片讓網友紛紛留言，「好萌啊」、「真正的躲貓貓」、「遠看真的完全看不出來！」、「我放到最大都沒發現」、「別騙我了哪裡有貓QQ」、「頭埋在樹裡面太可愛了啦XD」、「我家的貓只會把樹弄倒...」、「貓：別偷看！我在藏禮物啦」

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