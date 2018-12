示警中國銳實力滲透世界各國 英學者：「我們都是台灣人」

2018-12-19 23:39

〔即時新聞/綜合報導〕面對中國如今不論是國內廣大的市場,或是龐大的投資金援、技術等等,無所不在地以「銳實力」滲透世界各國,有英國學者在研討會上指出,不只台灣在威脅的最前線,美國、澳洲與歐盟等國家也無法避免,某方面來說,「我們都是台灣人」;也有學者呼籲各國需分工合作,除了加強對台灣的支持,也要共同分擔來自中國的威脅。

綜合媒體報導,歐盟智庫「布魯塞爾歐盟亞洲事務研究中心(EIAS)」12月18日舉辦東亞地緣政治暨安全研討會,除了中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠及台灣民主基金會副執行長顏建發,尚有歐洲學者出席。倫敦國王學院(King's College London)的中國研究所主任,凱瑞.布朗(Kerry Brown)教授在會中提及「中國銳實力威脅」,指出在台灣處在中國銳實力威脅的最前線,陸續面臨邦交國被挖走、國際空間被壓縮的打擊。

布朗還指出,目前並非只有台灣遭到威脅,因為中國挾帶其強大的經濟實力,美國、澳洲與歐洲等國也都無可避免地遭受中國「銳實力」的影響;他說,在這點上,「我們都是台灣人(We are all Taiwanese)」;必須謹慎研判中國在各國的滲透視不是惡意的影響力。他並認為,有鑒於歐盟成員國立場接不一致的情況下,歐盟必須先凝聚各成員國對中國與台灣的看法。

倫敦政經學院國際關係教授胡克禮(Christopher Hughes)指出,中國一直打壓台灣的國際參與相當不智,像是國際刑警組織(INTERPOL)及世界衛生大會(WHA)都攸關民眾利益,台灣無法參加這些務實的國際組織,對國際社會相當不利;他也認為,歐洲議會最近發出支持台灣的聲明,對促進歐盟與台灣官方的往來是很好的進展,歐盟應與台灣的關係往對的方向繼續加深。

德國基爾大學(Kiel University)亞太策略發展處處長季珊(Sarah Kirchberger)則呼籲西方國家,對於中國一直對鄰國測試施壓底線的行為必須有所回應,她警告,若是大家都認為中國只是虛張聲勢,要是沒有實戰經驗的人民解放軍一旦錯估形勢,後果將一發不可收拾;季珊建議北大西洋公約組織(NATO)必須自立自強,讓身為全球安全體系龍頭的美國得以減輕在歐洲的負擔,能騰出較多資源在印太地區。

Prof Dr Kerry Brown, @Bkerrychina, started by distinguishing what is deliberate and what is not when it comes to Chinese policies and touched upon the usual kind of bias attached to #Beijing's actions: a lot of strategic intent in addition to a grand strategy in the long-term. pic.twitter.com/GuQr2iv1lh