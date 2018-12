又有生物叫「川普」！這老闆花77萬 諷美總統無視氣候變遷

2018-12-19 23:52

〔即時新聞/綜合報導〕有人為了諷刺美國總統川普(Donald Trump)否認氣候變遷,花了2.5萬美元(約新台幣77萬元),將新發現的兩棲類物種物種命名為唐納.川普蚓螈(Dermophis donaldtrumpi)。

綜合媒體報導,美國白宮於11月23日公布國家氣候評估報告,警告若不採取控制全球暖化的重大措施,氣候變遷將對美國造成重大衝擊,然而川普依然說「我不相信」,還說對此不會有任何作為。為了諷刺川普的言論,環保建材公司「環境建設」(EnviroBuild)在為「熱帶雨林信託基金(Rainforest Trust)」募款的慈善拍賣會上,標得命名權,把新發現的物種盲眼蚓螈命名為「川普蚓螈」。

EnviroBuild公司聯合創始人貝爾(Aidan Bell)說,這種蚓螈體型小,而蚓螈(Caecilian)這個字源自於拉丁字caecus,有「盲目」的意思,完美呼應川普的「眼盲」,而且牠易受氣候變化的影響,在和牠「同名的人」的人的氣候政策下更容易滅絕。除了諷刺川普對氣候變遷視而不見,貝爾也希望藉此喚起民眾對全球氣候變遷的關注。

另外,這已經不是川普第一次被拿來為生物命名,2017年時有一隻頭上覆有黃白絨毛的蛾,和川普的招牌金髮很像,也被命名為唐納.川普蛾(Neopalpa donaldtrumpi)。

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W