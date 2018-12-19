又有生物叫「川普」！這老闆花77萬 諷美總統無視氣候變遷

2018-12-19 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕有人為了諷刺美國總統川普（Donald Trump）否認氣候變遷，花了2.5萬美元（約新台幣77萬元），將新發現的兩棲類物種物種命名為唐納．川普蚓螈（Dermophis donaldtrumpi）。

綜合媒體報導，美國白宮於11月23日公布國家氣候評估報告，警告若不採取控制全球暖化的重大措施，氣候變遷將對美國造成重大衝擊，然而川普依然說「我不相信」，還說對此不會有任何作為。為了諷刺川普的言論，環保建材公司「環境建設」（EnviroBuild）在為「熱帶雨林信託基金（Rainforest Trust）」募款的慈善拍賣會上，標得命名權，把新發現的物種盲眼蚓螈命名為「川普蚓螈」。

EnviroBuild公司聯合創始人貝爾（Aidan Bell）說，這種蚓螈體型小，而蚓螈（Caecilian）這個字源自於拉丁字caecus，有「盲目」的意思，完美呼應川普的「眼盲」，而且牠易受氣候變化的影響，在和牠「同名的人」的人的氣候政策下更容易滅絕。除了諷刺川普對氣候變遷視而不見，貝爾也希望藉此喚起民眾對全球氣候變遷的關注。

另外，這已經不是川普第一次被拿來為生物命名，2017年時有一隻頭上覆有黃白絨毛的蛾，和川普的招牌金髮很像，也被命名為唐納．川普蛾（Neopalpa donaldtrumpi）。

We bought the naming rights for a caecilian that can only see light and dark at @RainforestTrust's charity auction. @RealDonaldTrump must see the world in black & white to think climate change is a hoax; he’s a perfect namesake! #COP24 #charitytuesday https://t.co/497929Dklk pic.twitter.com/xD2YXxBJ3W — EnviroBuild （@ENVIROBUILDcom） 2018年12月18日

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