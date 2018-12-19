《自然》年度十大科學人物 「基因編輯流氓」賀建奎上榜

2018-12-19 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國科學期刊《自然》（Nature）18日在電子版公布2018年度十大科學人物，先前聲稱創造出一對可抗愛滋病的基因編輯寶寶的中國科學家賀建奎，以反面形象上榜，《自然》稱他是「基因編輯流氓」（CRISPR rogue）。

《自然》是世界最權威的學術期刊之一，每年都會選出在科學界引起熱議的十大人物，這些人的科學領域的作為可能對全世界產生重大影響，或是他們在世界上的地位可能對科學產生重大影響，無論好壞。

今年有4名亞洲人上榜，包括先前引起極大風波的賀建奎，《自然》以「基因編輯流氓」形容他，稱他的行徑引起國際公憤。《自然》指出，雖然賀的研究可能為解決人類疾病帶來新方向，但不少科學家都憂慮此事違反道德，可能阻礙未來有關研究的撥款。

另外3名上榜的亞洲人是年僅22歲的美國麻省理工學院中國博士生曹原，他被稱是「石墨烯駕馭者」；日本小行星探測機「隼鳥2號」的計畫負責人吉川真，被稱是「率領從小行星上帶回樣品偉大事業的天文學者」；還有大力倡導減塑的馬來西亞能源、科學、科技、氣候變化及環境部部長楊美盈。

另6名入選者為發現尼安德塔人與已滅絕丹尼索瓦人所生「混血兒」骸骨的考古學家斯隆（Viviane Slon）、撰寫數百篇維基百科的物理學家韋德（Jess Wade）、法國氣候科學家梅森狄莫特（Valérie Masson-Delmotte）。

還有天文學家布朗（Anthony Brown），他帶領的團隊繪製了史上最精確的全天際星圖；以及透過DNA幫助找到連環殺手的美國系譜學家雷凡特（Barbara Rae-Venter）、掀起科學出版業的改革浪潮的歐盟官員史密斯（Robert-Jan Smits）。

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