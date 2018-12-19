法國副市長向耶誕老人許願：請給我們3G基地台

2018-12-19 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國馬耶訥省（Mayenne）的梅拉勒市（Meral）到目前還沒實現3G網路全面覆蓋，該市的副市長沙馬雷（Richard Chamaret）日前在社群軟體推特上表示，希望耶誕老人送來基地台作為今年的耶誕禮物。

根據《澎湃新聞》報導，法國梅拉勒副市長沙馬雷在推特打趣道，「親愛的耶誕老人，梅拉勒希望收到一座漂亮的電信基地台來接收信號。」還說「希望能建一座30公尺高的3G、4G基地台，要是能測試5G網路也不錯！謝謝耶誕老人！」

在接受當地媒體訪問時，沙馬雷直言，梅拉勒的訊號差，居民飽受網速慢之苦，且幾乎整個馬耶訥省都這樣。之前向中央反映多次，但情況不見改善，只好「求助耶誕老人了」。

法國的行動網路問題一直存在，今年年初有法國官員表示，全法有1萬多個村鎮仍使用2G或3G網絡，目標在2020年以前升到4G。

Cher Père Noël,????



La commune de #Méral te commande une belle grande antenne pour capter enfin convenablement les réseaux de téléphonie Mobile ????

Une belle antenne de 30 mètres de haut avec la 3G, la 4G et pourquoi pas une place pour expérimenter la 5G ! ????



Merci Père #Noël !???? pic.twitter.com/YMPzS9wUpa — Richard CHAMARET （@RichardCHAMARET） 2018年12月15日

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