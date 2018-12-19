法國副市長向耶誕老人許願：請給我們3G基地台

2018-12-19 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國馬耶訥省（Mayenne）的梅拉勒市（Meral）到目前還沒實現3G網路全面覆蓋，該市的副市長沙馬雷（Richard Chamaret）日前在社群軟體推特上表示，希望耶誕老人送來基地台作為今年的耶誕禮物。

根據《澎湃新聞》報導，法國梅拉勒副市長沙馬雷在推特打趣道，「親愛的耶誕老人，梅拉勒希望收到一座漂亮的電信基地台來接收信號。」還說「希望能建一座30公尺高的3G、4G基地台，要是能測試5G網路也不錯！謝謝耶誕老人！」

在接受當地媒體訪問時，沙馬雷直言，梅拉勒的訊號差，居民飽受網速慢之苦，且幾乎整個馬耶訥省都這樣。之前向中央反映多次，但情況不見改善，只好「求助耶誕老人了」。

法國的行動網路問題一直存在，今年年初有法國官員表示，全法有1萬多個村鎮仍使用2G或3G網絡，目標在2020年以前升到4G。

  • 沙馬雷（Richard Chamaret）在推特打趣道，「親愛的耶誕老人，梅拉勒希望收到一座漂亮的電信基地台來接收信號。」（圖擷取自推特）

    沙馬雷（Richard Chamaret）在推特打趣道，「親愛的耶誕老人，梅拉勒希望收到一座漂亮的電信基地台來接收信號。」（圖擷取自推特）

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