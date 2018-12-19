模仿李小龍危險！ 紐約44年「雙截棍禁令」遭判違憲

2018-12-19 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕已故中國武打巨星李小龍曾在世界各地掀起「雙截棍熱潮」，年輕人爭相模仿，當時美國紐約州擔心雙截棍會成為傷人工具，決定於1974年頒布禁令，禁止民眾持有、販賣生產或攜帶雙截棍搭乘交通工具，不過這個禁令在頒布44年後，14日卻遭紐約聯邦法院宣告違憲。

據《紐約時報》報導，事發源於紐約州立大學海事學院教授馬洛尼（James M. Maloney），他在2000年因為持有雙截棍，遭當地檢警起訴，還被判刑，他對判決結果不服，在2003年提出訴訟，一路上訴至最高法院。

報導指出，最高法院於2010年重審此案，同時要求法院考量憲法第二修正案，保障公民持有與攜帶武器的權利。最後，紐約布魯克林聯邦法院法官陳潘蜜拉（Pamela K. Chen）14日判決認定禁令違憲。

馬洛尼表示，判決結果比他想像中的還要好，「雙截棍是相當富有歷史意義的武術器具，具有娛樂性及自衛性，任何國家都不應禁止人民持有它。」

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