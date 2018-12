抓包男友偷吃先忍著 她等到生日趴轟走渣男：你可以滾了！

2018-12-19 22:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名女大生意外發現自己的男友到處約砲、偷吃,決定在自己的生日派對上讓他難堪!

綜合媒體報導,女大生比利亞(Tiana Perea)來自美國德州,在自己生日前,翻看男友桑托斯(Santos)的手機,才發現他私底下到處約砲,和別的女生搞曖昧。比利亞把男友和其他女生的鹹濕對話截圖,傳給自己所有的閨密,她們勸比利亞先忍著,等到她的生日趴的時候給桑托斯「好看」。

比利亞生日派對當天,在場所有人都知道桑托斯偷吃,只有他本人不知道自己的行徑早已被發現。生日派對開始後,比利亞感謝所有來參加派對的人,接著話鋒一轉,說道:「在這裡,我還想感謝男友,因為他讓我知道自己值得更好的。」接著比利亞當著桑托斯的面說,在場的人都看過對話截圖,知道他滿腦子只想和別的女生上床。

最後比利亞指著桑托斯說,「不管你有沒有意識到發生什麼事,從現在開始,我們結束了,你可以滾了!」接著有人拿著桑托斯的東西下樓,桑托斯在眾人的噓聲中尷尬離開,事後比利亞把影片PO到自己的推特上,目前已吸引598萬人次觀看,網友讚比利亞「幹得好」、「對付渣男就是要這樣」!

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R