抓包男友偷吃先忍著 她等到生日趴轟走渣男：你可以滾了！

2018-12-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女大生意外發現自己的男友到處約砲、偷吃，決定在自己的生日派對上讓他難堪！

綜合媒體報導，女大生比利亞（Tiana Perea）來自美國德州，在自己生日前，翻看男友桑托斯（Santos）的手機，才發現他私底下到處約砲，和別的女生搞曖昧。比利亞把男友和其他女生的鹹濕對話截圖，傳給自己所有的閨密，她們勸比利亞先忍著，等到她的生日趴的時候給桑托斯「好看」。

比利亞生日派對當天，在場所有人都知道桑托斯偷吃，只有他本人不知道自己的行徑早已被發現。生日派對開始後，比利亞感謝所有來參加派對的人，接著話鋒一轉，說道：「在這裡，我還想感謝男友，因為他讓我知道自己值得更好的。」接著比利亞當著桑托斯的面說，在場的人都看過對話截圖，知道他滿腦子只想和別的女生上床。

最後比利亞指著桑托斯說，「不管你有沒有意識到發生什麼事，從現在開始，我們結束了，你可以滾了！」接著有人拿著桑托斯的東西下樓，桑托斯在眾人的噓聲中尷尬離開，事後比利亞把影片PO到自己的推特上，目前已吸引598萬人次觀看，網友讚比利亞「幹得好」、「對付渣男就是要這樣」！

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R — Tiana Perea （@tianaperea__） 2018年12月13日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/