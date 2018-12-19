免費牛奶沒喝完不能帶走 強國貧縣小學要求全倒水溝

2018-12-19 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕暴殄天物？中國湖南一間小學規定，學生的營養牛奶若是喝不完，則不能帶回家，必須全部倒進水溝裡銷毀。該消息一傳出後立刻引來外界批評，不過校方解釋，這是出於對學生健康的考量，希望能督促學生即時喝掉，「別再帶回家以免喝到變質的牛奶」。

綜合中媒報導，該間小學為湖南省裡較貧困的縣市，因此縣政府會發給每位同學免費的營養點心，其中包含了一瓶牛奶和一包餅乾，然而校方卻宣導，若學生在學校時不能把營養牛奶喝完，便應該直接倒入水溝內，不能帶回家。然而小朋友將牛奶倒入水溝的畫面一曝光，卻讓許多人看不下去，認為校方反而是從小就給小朋友「浪費食物」的觀念。

對此校方表示，一開始會這樣宣導其實都是出於學生健康的考量，他們擔心學生把牛奶帶回家放置一夜後，隔天學生或是家人又拿來喝，就會將變質的牛奶喝到肚子裡。

該校校長也解釋，其實牛奶的品質是絕對沒問題的，且校方這麼做的確有點浪費，後續會考慮讓學生將沒喝完的牛奶帶回家，讓家長來督促學生即時將牛奶喝掉。

不過報導指出，有其它消息人士透露，學生會將牛奶倒掉是因為口感不好，且雖然目前縣政府已成立聯合調查組，要求供應企業調整，但學生到今天仍然還在喝同款牛奶。

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