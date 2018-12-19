川普基金會有如川普私人小金庫 被法院勒令解散還被告

2018-12-19 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普所擁有的「慈善機構」川普基金會，遭爆過去長期掛羊頭賣狗肉，利用非營利組織免稅的保護傘成為川普私人的小金庫，不但無視「非營利組織不得涉入政治活動」的規定，濫用善款在自己的政治、商業事業上自肥，基金會本應盡監督之職的董事會也長期無作為；美國紐約州檢察長芭芭菈‧安德伍德（Barbara Underwood）表示，川普總統已經同意基金會在法院監督下，進行徹查與解散程序，稱這是「法治的重大勝利」。

綜合外媒報導，唐納‧川普基金會（Donald J. Trump Foundation）過去被稱為「總統的金融帝國下的慈善機構」，成立於1988年的川普基金會原本於2016年川普競選美國總統成功後，一度以迴避利益衝突為由，意圖解散基金會，不料遭當時的紐約州政府暫時凍結解散計畫，並下令基金會必須接受解散監督。

而2016年6月由時任紐約州檢察長艾力克‧史奈德曼（Eric Schneiderman）介入調查後發現，川普基金會根本沒有應盡到「慈善」的責任，在川普競選總統期間，就多次挪用善款資助自己的競選活動，而更早之前就已長期將善款自肥圖利，也疑似被利用為政治酬庸；而且本應監督基金會的董事會自1999年後就不再開會，形同虛設。

在今年6月時，紐約州檢察長安德伍德就對川普基金會、董事會成員川普、川普長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）與長女伊凡卡（Ivanka Trump）以基金會「持續進行不法行為」提起民事訴訟，並痛斥川普根本將這個基金會「當作自己的小金庫」，要求法院將其解散，當時川普還發聲明批評這是「可笑的官司」，如今卻決定妥協，同意在法院監督下進行基金會的解散程序。

基金會剩餘的資產在變賣後，將與剩下的170萬美金左右（約新台幣5233.7萬元）的資金交由紐約州檢察機構監督，並轉捐給其他合法的非營利組織；而紐約州檢察長也將對川普等人提出訴訟，要求他們往後禁止出任在紐約州註冊成案的非營利組織擔任董事，並要求他們必須繳出280萬美金（約新台幣8620萬元）的罰款與賠償。

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