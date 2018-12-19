應付「黃背心」快崩潰 法警策劃「藍背心」示威

2018-12-19 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國「黃背心」運動爆發超過一個月，讓法國警察心力交瘁，決定策劃抗議。法國警察工會聯盟18日宣布，他們把12月19日列為「黑色警察日」，並效仿「黃背心」將自己命名成「藍背心」，展開名為「第一場行動」（Act 1）的示威。

據《法國國際廣播電台》報導，工會聯盟表示，法國國會將在20日通過2019年安全部隊預算，屆時將會進一步削減警方預算，使警察的待遇再次惡化。工會代表強調，先前恐攻、移民問題和惡劣的工作環境，已經讓警察陷入過勞危機，無法正常休息，再加上黃背心運動影響，更將執法警察推至身心崩潰邊緣。

法國警察工會「VIGI」秘書長表示，目前政府總計有2500萬小時的加班費未支付給法國警方，「其中一名同事已經加班了1萬5000小時，卻未得到報酬，這代表他已經免費工作了10年。」

報導指出，工會聯盟在網路上發起名為「第一場行動」（Act 1）的示威抗議：首先，他們呼籲警察在18、19日全天「有限度地出勤」，除非接到緊急報警電話才展開行動；20日傍晚，他們計劃於巴黎第8區的中央警察局舉行藍背心行動；到了22日，將聚集警察上街示威，向政府表達不滿。

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