南非「獅媽」聽聞愛女被姦 拿菜刀狂奔3公里斬3男

2018-12-19 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名57歲母親去年得知27歲女兒被3名男子綁架、強姦後，拿起廚房的菜刀獨自狂奔2英里多（約3.2公里）拯救愛女，最後3名性侵犯被斬殺1死2重傷。這名母親因被控謀殺引發民眾聲援，所幸檢方最後撤銷指控，性侵犯也在日前被判處30年監禁。

綜合外媒報導，這名婦人在去年9月1日揮刀攻擊強姦犯。當時她被女兒友人告知愛女被被3名男子拖到附近建築內性侵。她隨即報警，卻等不到警局的回應。心急如焚的她於是拿起廚房菜刀，狂奔約3.2公里，趕到事發地點後，她持菜刀斬殺強姦愛女的3名男子，導致1人死亡、2人重傷。

這名母親的勇舉讓她被媒體封為「獅子媽媽」（Lion Mama），她在坦承犯案後被逮捕，並被指控1項謀殺罪名和2項謀殺未遂罪。此事引發南非民眾憤怒，一名開普敦女性發起網路籌款活動，以幫助她聘請律師打官司，而後也有不少律師表態願意免費相助。去年10月，南非檢方宣布撤銷對「獅媽」的指控。

本月15日，2名「倖存」的性侵犯被南非弗里爾夫人裁判法院（Lady Frere Magistrates Court）判處30年有期徒刑。「獅媽」表示，「我對判決感到高興和寬慰，我只想讓犯錯的人受到懲罰」。

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