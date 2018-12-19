韓航「堅果門」被打座艙長 求償千萬僅獲賠...

2018-12-19 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空2014年鬧出「堅果門」事件，當時被跋扈千金趙顯娥毆打的座艙長朴昌鎮，在復職後遭降級，後來告上法院要求公司賠償，法庭今（19）日判處韓航賠償2000萬韓元（約新台幣55萬元）。

綜合外媒報導，當時捲入「堅果門」的座艙長朴昌鎮，事後仍在韓航工作，但卻感覺受到上司、同事間的排擠，甚至充滿敵意，因此罹患憂鬱症，最終因工傷獲准休假，2016年復職後卻被降級，被調派至經濟艙，工作內容還包括廁所清潔。

2017年11月，朴昌鎮起訴趙顯娥和公司人事調整不公，此事讓他感到身心痛苦，要求賠償4億韓元（約新台幣1000萬元）。法官週三同意他的論點，即韓航有責任賠償他，但金額為2000萬韓元。

朴昌鎮對趙顯娥的索賠和撤銷公司降級處分的訴訟請求則被駁回，原因是理由不充分。韓航堅稱，朴被降職是因為在「堅果門」發生前進行的韓英播音能力測驗中分數較低。

2014年12月5日，時任韓航副社長的趙顯娥，因不滿朴昌鎮及另一名空服員送上的堅果沒有拆封裝盤而大怒，雖然朴試圖解釋規定已改，堅果不開封是為避免其他乘客過敏，趙顯娥仍強硬要求朴及空服員下跪道歉，並下令飛機返回登機門，將兩人趕下飛機。

「堅果門」事件爆發後，引發南韓社會關注財閥跋扈問題，趙顯娥雖然因違反航空法一審被判1年徒刑，但二審緩刑獲釋。

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