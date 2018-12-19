傳圓明園龍首法國現身 真偽仍存疑

2018-12-19 17:42

〔中央社〕圓明園龍首最近傳出在法國拍出，真偽仍存疑。不過，中國圓明園學會學術專業委員會委員劉陽已在微博表示「圓明園龍首拿下。恭喜！」劉陽並透露買下拍品的是他的友人，是一名華人。

當地時間12月17日下午2點30分，這件疑似龍首拍品在法國TESSIER&SARROU拍賣公司舉行的拍賣會上拍出，原本預計拍賣價為2至3萬，最終以240萬歐元落槌。拍賣簡介僅針對拍品外型介紹，並未提及任何有關圓明園資訊。

17日，新浪微博認證為「中國圓明園學會學術專業委員會委員」的劉陽在微博發文稱：「圓明園龍首，2400萬人民幣拿下！啥也不說了！恭喜！恭喜！待拿回後，我一定親往仔細品味」。

綜合中新網與北京青年網報導，劉陽表示，他已經盯這件拍品1個月了，「雖然沒有上手看，但有人拍了照片給我，包括內部、外部各種細節的照片。」透過這件文物的情況，與已發現的獸首細節對比，以及賣家資訊綜合考慮，「我認為這件東西是圓明園的」。

劉陽特別強調，「相比其他幾座已知的獸首，龍首的傳承脈絡是最清晰的，自19世紀起就一直被法國德薩‧馬雷家族收藏，康特‧德薩馬雷本人曾在19世紀晚期擔任法國駐華參贊，收藏了許多圓明園相關文物。」

不過，上海博物館研究員、青銅器研究專家周亞表示，僅憑現有資料，很難確定這件龍首是否就是圓明園的十二生肖龍首銅像。因為現在沒有人見過圓明園的龍首到底長什麼樣，也沒有史料可依據。

周亞表示，從工藝角度看，這件龍首與其他幾個已知的獸首風格上稍微有所區別。材質有點像那個時期做的銅器，尺寸也與其他幾件獸首相差無幾。「但是要肯定它是圓明園十二獸首中的龍首，我覺得現在資料是不充分的。」

圓明園海晏堂十二生肖獸首原本是圓明園海晏堂外的噴泉噴嘴，19世紀英法聯軍火燒圓明園，十二生肖獸首流失海外。近年，收回海晏堂十二生肖獸首成為中國民族自尊的表現。

目前十二生肖獸首中，兔首和鼠首收藏於中國國家博物館，豬首、猴首、牛首和虎首現收藏於保利藝術博物館，馬首現存澳門何鴻燊家族。而龍首、蛇首、雞首、狗首、羊首仍下落不明。龍首一度傳言保存在台灣。

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