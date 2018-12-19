加國駐中使館微博發文紀念他 強國人玻璃碎一地

2018-12-19 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大逮捕華為財務總監孟晚舟，引發中國強烈不滿，北京隨後接連逮捕幾位加國公民，造成2國情勢更加緊張。昨日加拿大駐中國大使館在微博發文，卻疑似暗示紀念已故的諾貝爾和平獎得主、《零八憲章》起草人劉曉波，目前該篇文章雖然還可觀看，但轉發與評論功能都已被關閉。

加拿大駐中國大使館18日下午發文表示，本月是《世界人權宣言》誕生70週年，並提到「但這並不是12月10日發布的唯一重要的人權文件。事實上，還有另一個同樣重要的文件，今年是它發布10週年。它由一位著名的中國作家起草，該作家後來獲得諾貝爾獎。你能猜出是誰嗎？」還附上多張捷克前總統哈維爾的照片，提示「他從圖片中的人物瓦茨拉夫．哈維爾的作品中汲取到靈感」。

該文雖未直接點名，但內容高度符合劉曉波和《零八憲章》，也引發許多網友留言。有人以孟晚舟在加國被捕一事攻擊加拿大有何資格談人權。目前這則貼文雖然還可以瀏覽，但評論及轉發功能都被關閉，中國網民們也迅速轉移陣地至他篇文章下批評，「加拿大政府明白法治為何物？」、「加拿大的畜生沒資格提人權」、「這是今天最有諷刺意味的一條微博。」

中國作家劉曉波等人在2008年12月10日公開發表《零八憲章》，仿照哈維爾於1977年發布的《七七憲章》，呼籲自由、平等、人權等普世價值，主張在中國實行民主共和憲政體制。但早在12月8日劉曉波即在家中被逮捕、失去自由，2010年獲頒諾貝爾和平獎，2017年7月13日因肝癌併發多重器官衰竭逝世。

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