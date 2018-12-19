第三人被消失！加拿大政府公布又有公民遭中國關押

2018-12-19 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大於12月1日逮捕「華為公主」孟晚舟，與中國政府關係也因此交惡，有兩名加拿大公民在此案後遭到中國政府拘留，而加拿大昨（18）日證實，又有一名公民被中國拘留，相關資料及原因並未透露。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）指出，又有一名加拿大公民被中國拘留，但並未提供當事人個資，也並未將此案與孟晚舟案連結。據加拿大媒體《國家郵報》（National Post）報導，有消息人士指出當事人並非外交官，也非於中國從商的企業家。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在11日傳出遭中國拘留，之後加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）12日指出，有另一名從事北韓旅遊業的加國公民斯帕弗（Michael Spavor），在被中國當局問話後便失蹤。斯帕弗長期往來北韓，多次與北韓領導人金正恩見面，曾獲邀近距離觀看北韓閱兵，同時也是促成NBA球星「小蟲」羅德曼訪問北韓的功臣之一。

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