史上最強畢業生？他在伊拉克身中13槍 活著回來念完大學

2018-12-19 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國中田纳西州立大學（Middle Tennessee State University，MTSU），今年有個很特別的畢業生，那就是退伍軍人斯特羅比諾（Jay Strobino），他在2006年派駐伊拉克期間身中13槍，仍然活著回來並取得大學學位。

綜合外媒報導，斯特羅比諾當時服役於美國陸軍第101空降師，在進行抓捕任務時遭遇了敵方伏擊，導致他近距離內被連開多槍，其中有兩顆子彈穿過肺部，另外有一顆子彈貫穿了他的脖子。

斯特羅比諾回憶，當他倒地後心想「就是這樣了」，而在敵方武裝人員回來掃射第二輪時，他只能翻身承受槍擊，13顆子彈集中在他的身體右半側。不過，斯特羅比諾大難不死，被成功救回並經歷了一年多的治療，退伍後他決定到MTSU讀書。

在大學主修運動科學輔修生物學的斯特羅比諾，畢業後打算繼續攻讀碩士學位，未來希望能進入退伍軍人事務部工作，一對一地協助退伍老兵辦理事務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/