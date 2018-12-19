爺爺盼陪鄰家女孩長大 離世前準備14份「來自天堂的禮物」

2018-12-19 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯一名87歲的老爺爺，一直將鄰居女兒視為親孫女，最大的心願就是看著她長大，眼見自己時日無多，特地準備14份耶誕禮物，希望離世後仍能每年送給小女孩，陪她成長至16歲。近日他去世後，這些禮物也被交到女孩父母手中。

綜合外媒報導，87歲的肯（Ken Watson）近日過世，他的女兒珍妮（Jenny）在整理父親的住處時發現一大袋禮物，全部都是買給隔壁的2歲小女孩卡迪（Cadi Williams）。當珍妮把這些禮物拿到卡迪家時，卡迪的父親歐文（Owen Williams）還以為珍妮是要請自己幫忙丟垃圾，沒想到這些包裹全是來自已逝鄰居的心意。

雖然有子女，但肯卻一直未能如願抱孫。3年前，歐文夫婦搬到附近，2家人成為鄰居，後來歐文夫婦生下女兒卡迪，肯看著這個小女孩一天天長大，雖非親生卻勝似親生，待之如自己的親孫女。據鄰居透露，肯曾半開玩笑地說，最大的心願是長命百歲，陪著卡迪長大。

報導提及，歐文形容這件事就像是耶誕電影的情節一樣難以置信卻動人。這段故事在推特上曝光後，也立刻收獲無數網友的淚水。歐文趁機詢問網友意見，是要一次將所有包裹打開再黏貼回去，或是以驚喜的方式，接下來每年隨機打開一件禮物，後者則獲得較多網友支持。

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