挺移民引發國內反彈 比利時總理黯然請辭...

2018-12-19 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕比利時總理米歇爾（Charles Michel）簽署聯合國《全球移民合作契約》，引發國內極大反彈，除了首都布魯塞爾逾5000人抗議外，比利時國會更在當地時間18日發動總理不信任動議，最後投票通過，米歇爾黯然請辭。

綜合外媒報導，比利時總理米歇爾（Charles Michel）簽署聯合國《全球移民合作契約》，該契約要各國承諾「支持適當接納難民和尋求庇護者」，以及「加強接納能力」，消息一出引發朝野強力反彈，布魯塞爾湧上逾5000人抗議，高喊「本國優先」、「受夠移民」等口號，與警方發生肢體衝突。

而比利時聯合政府也因此分裂，國會最大黨新法蘭德斯聯盟黨（Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA）退出聯合政府，多名NVA黨籍部長求去，使米歇爾淪為跛腳，國會社會黨和綠黨議員因此發起對他的不信任投票，最後通過不信任案，米歇爾表示：「我必須尊重投票結果，決定向比利時國王提出辭呈。」

比利時王室表示，國王菲利普尚未決定是否挽留米歇爾，不過外界猜測可能會留任米歇爾擔任看守內閣，同時提前解散國會改選。

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