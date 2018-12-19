童年再見！作者癌逝後 《櫻桃小丸子》漫畫下週正式完結

2018-12-19 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕人氣漫畫《櫻桃小丸子》的作家櫻桃子，今年8月因乳癌逝世，享年53歲，在作者逝世後，《櫻桃小丸子》的漫畫單行本也正式告一段落，出版社宣布將於今年聖誕節發行《櫻桃小丸子》最終單行本後，正式完結。

綜合日本媒體報導，《櫻桃小丸子》作者櫻桃子於今年8月因癌驟逝，震驚各界，本名三浦美紀的櫻桃子於1984年以漫畫家出道，1986年起在少女漫畫雜誌連載《櫻桃小丸子》，構想來自櫻桃子本身的童年經驗，櫻桃小丸子等於是三浦美紀的化身。

《櫻桃小丸子》在1990年在富士電視台以動畫方式登場後，一舉成為日本國民動畫，隨著動畫在亞洲各地播出，成為許多人的共同的童年回憶。

儘管動畫不斷推出新作品，甚至登上大螢幕，不過《櫻桃小丸子》漫畫單行本始終停留在2009年出版的16卷，其出版社集英社18日宣布，今年聖誕節將發售睽違9年的《櫻桃小丸子》最新單行本，同時17卷也是其最終卷，《櫻桃小丸子》正式完結。

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