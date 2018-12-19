勵志！他全身剩頭手能動 娶到美艷妻又生子

2018-12-19 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯工程師史皮里多諾夫（Valery Spiridonov）本身是重度殘障，全身僅有頭部和手部能活動，身軀與四肢嚴重畸形，只能依賴輪椅行動。當換人頭的美夢暫時破滅後，近日他卻傳出好消息，不僅與美豔且高學歷的妻子結婚，更生下健康兒子。

英國《太陽報》報導，史皮里多諾夫罹患嚴重型之脊髓性肌肉萎縮症，曾自願成為「換人頭手術」的第一名試驗者，不過這場手術卻宣告破局。隨後他搬到美國佛州，在當地大學研究電腦分析感知。雖然沒有接受這場頗具爭議的手術，史皮里多諾夫倒是體驗了截然不同的人生。

報導引述，史皮里多諾夫近期透過貼文發布喜訊，宣布他和美麗妻子潘菲洛娃（Anastasia Panfilova）約1年前在莫斯科結婚，2人還生下目前約6週大的兒子，讓史皮里多諾夫直呼「這是奇蹟」。據了解，潘菲洛娃不僅擁有好身材，還曾在義大利求學、有化學技術碩士學位。

報導表示，2人都相信這是真愛，史皮里多諾夫也透露，2人住在同個城市，經常在專業場合遇見對方，很快地就了解到彼此在一起感覺很棒。談及那場無緣的手術，史皮里多諾夫承認換人頭仍有極大風險，但也樂觀期盼未來能有好消息。

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