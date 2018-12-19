2勇警跳鐵軌追持槍嫌犯 慘遭火車高速撞死

2018-12-19 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥兩名警察日前為追捕嫌犯進入火車鐵軌區域，不幸被高速駛來的火車撞上，兩名警員當場死亡。

綜合外媒報導，兩名殉職警員分別是37歲瑪摩喬（Eduardo Marmolejo）與31歲的蓋瑞（Conrad Gary），在當地時間週一（17日）傍晚接獲通報指芝加哥南區發生槍擊案，於是便趕往現場進行搜查，隨後追捕一名進入鐵軌區域的嫌犯，不料卻在晚上6時許雙雙被火車撞死。

芝加哥警察總長強森（Eddie Johnson）指出，由於列車並不停靠該站，在撞上兩名警員前的速度高達每小時60至70英里（時速96至112公里），在列車駕駛看見鐵軌上的警員時已來不及剎車，最終導致憾事發生。

芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）隨後在記者會上哀悼兩名殉職警員，指兩人均已為人父，不幸於耶誕節前一週喪生，「沒有言語可以表達我們的悲傷與失落」。

芝加哥警方表示，目前已拘捕1名嫌犯，現場也撿獲1支槍，正積極調查槍擊案始末及火車撞人意外發生的詳細經過，以釐清案情。

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