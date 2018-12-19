2018年度報告 中國監禁記者數量全球居首

2018-12-19 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓新聞自由日益嚴厲，廣受國際抨擊，國際組織「無國界記者」發布最新報告，總結2018年在全球範圍記者受到致命襲擊及虐待的事件，其中，中國監禁記者數量持續蟬連第一。

根據美國《自由亞洲電台》報導，無國界記者（RFS）組織公布的最新報告指出，今年截至12月18日止，全球共有80名記者因報導新聞遭殺害，其中逾半數是針對性地謀殺，這個數字並不包括目前仍在調查中的記者遭殺害案件。

報告指出，截至12月18日，全球共有348名記者被國家或地區政府監禁，較去年的326名有所上升，其中，中國監禁60名記者居全球之首，其次依序為伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其。

此外，今年全球共有60名記者在敘利亞、伊拉克及葉門等國家遭綁架成為人質，與去年的54人相比，增長逾1成，無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）直言，在全球範圍內，針對新聞工作者的敵視及攻擊已達前所未有的程度。

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