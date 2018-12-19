髮指！食人夫妻賣「人肉餡餅」、餵小女兒「吃媽媽的肉」

巴西一名男子聯手妻子和情婦，以應徵保母為名，誘騙年輕女性上門再將之殺害，且行兇後還吃了受害者的肉，甚至做成「人肉餡餅」到處販賣、分送。（圖擷取自推特Nine News Sydney）

2018-12-19 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名男子聯手妻子和情婦，以應徵保母為名，誘騙年輕女性上門再將之殺害，且行兇後還吃了受害者的肉，甚至做成「人肉餡餅」到處販賣、分送。目前3人皆被判處約70年的有期徒刑。

綜合媒體報導，男子席維拉（Jorge Beltrao Negromonte da Silveira）、他的妻子皮爾絲（Isabel Pires ）及情婦西娃（Bruna Cristina Oliveira）3人共同犯案。他們辯稱殺人之舉是在協助「淨化世界」，去除過多人口，並相信吃下受害者的肉體可以免除謀殺犯下的罪孽。

報導表示，3人以應徵年輕保母為由，誘騙女子上門後再以錘或刀將她們殺害，至少3名女子因此受害喪命。他們將屍骨埋在後院，人肉則是切下後冷藏。除了自己食用外，他們還會製成餡餅或墨西哥燉菜，拿到酒吧、餐廳販賣或分送給鄰居。

報導提及，席維拉曾用鐵錘和殺魚刀謀殺一名17歲女性，且當時受害者18個月大的女兒就在一旁目睹全部過程，隔天午餐，他們還餵這個孩子吃媽媽的肉，殘忍行徑令人髮指。

報導指出，3人於2012年遭到逮捕，近日這起案件開庭審理，席維拉被依雙重謀殺等罪名判刑71年、妻子皮爾絲68年、情婦西娃71年10個月。

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