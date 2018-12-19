不該改的堅決不改 專家評習談話「終結改革開放」

2018-12-19 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕昨日中國召開中共紀念改革開放40週年大會，中國領導人習近平在會中表示，改革開放進行到底，但「不該改的、不能改的堅決不改」，對於習近平的談話，外媒邀請專家進行評論。

《美國之音》報導，中國民主黨全國委員會主席王軍濤認為，習近平強調的是「政治上以他為獨裁的集權體制的個人抱負，經濟上國家從安全角度把經濟管起來」，王表示，過往的鄧小平強調改革不能觸動中央領導，而習則給人更少的自由，集體領導被個人獨裁所取代。王總結，習近平終結改革開放，用習式獨裁方式取代了鄧式改革開放。

報導也訪問中國歷史學者洪振快，並指出習的談話是老調重彈，乏善可陳，他批評習沒有承認人民對改革做出最大貢獻，也沒有肯定民營企業，唯一的亮點是否定文革，稱文革是十年內亂。

洪振快表示，習近平的談話與社會期待不同，外界要的是民主自由方向，但中共的政體改革是更加掌握權力。他悲觀地認為，繼續崇尚馬克思，「經濟後果不言自明」。

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