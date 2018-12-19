美研究：週五發成績單 隔天虐兒案飆升

2018-12-19 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項研究發現，如果學校在週五發成績單，隔天孩子被打罵的事件會顯著增加，但專家指出，改變發成績單的日子或許可以減少一些虐待事件，卻無助於解決打罵教訓孩子仍獲社會普遍接受的問題。

綜合媒體報導，美國佛羅里達州的研究人員，檢驗成績單發布日和1943起虐兒案件的數據後，發現星期五發成績單次日，防止虐待兒童專線接到的骨折、燒傷和其他虐待投訴特別多。

研究員原本認為，無論哪天發成績單，隔天接獲虐兒案的數量都可能增加。但結果顯示，孩童在發成績單後的週六挨打的比率，是其他週六的近4倍。除了週五，並未發現在一週中的其他日子發成績單與虐待事件有顯著關係。

《路透》指出，這項研究並非要證明發成績單的時間是否或如何影響虐兒案；然而，週五可能是最糟糕的時機，因為父母可能積壓了整週的工作壓力，或選擇在週五喝酒放鬆等。

研究主要作者、佛羅里達大學心理學家卜萊特（Melissa Bright）表示，懲罰過當原因可能在於孩童隔天不用上課，父母認為有傷比較不會被注意到。或者是爸媽們平常日太忙，無法關注孩子的成績。

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