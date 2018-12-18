替兒子取希特勒名字 英新納粹夫婦被判入獄6年

2018-12-18 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對加入新納粹團體的夫婦為紀念德國納粹頭子希特勒（Adolf Hitler），將兒子的中間名（middle name）取為阿道夫（Adolf），這對夫婦因為身為英國新納粹恐怖組織成員，今（18）日分別因觸犯反恐怖法被處6年6個月和5年有期徒刑。

《BBC》報導，英國伯明翰的法庭共判處6名新納粹恐怖組織、極右派團體「國家行動」（National Action）成員入獄服刑，罪名為觸犯反恐怖法，分別被判處5年至6年6個月不等，包括來自牛津班伯里（Banbury）的夫婦、22歲的托馬斯（Adam Thomas）與38歲的帕塔塔斯（Claudia Patatas）。

法官在宣布判決時表示，帕塔塔斯的觀點和行動，和托馬斯一樣相當極端，包括替兒子命名阿道夫的行為，都與納粹主義和三K黨有關。

陪審員看過托馬斯穿著三K黨的白色袍子並抱著嬰兒的照片，托馬斯聲稱這只是在「角色扮演」，但是也坦承自己是種族主義者。

「國家行動」成立於2013年，因在2016年慶祝工黨女議員考克斯（Jo Cox）遭到殺害而被英國政府取締，是英國反恐怖法通過後，第一個被查禁的團體。

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