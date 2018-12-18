「維穩」？宗教中國化？ 耶誕樹和耶誕老人不准到此

2018-12-18 22:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國近幾年民間慶祝耶誕節的風氣日盛，但是官方頻有打壓舉動。河北省廊坊市城市管理綜合執法局十五日發出通知，禁止在公開場所舉行慶祝耶誕節活動，並將全面取締耶誕樹、耶誕老人等耶誕節相關裝飾和宣傳品，當局指此舉是為了「維護穩定」。

根據網路上流傳的這張廊坊市城管綜合執法局通知截圖，當局責令轄下單位，「為切實做好聖誕節期間維護穩定工作」，嚴格管控各類耶誕節宣傳，包括全面取締、清理沿街擺放和商家設置的耶誕相關物品、櫥窗布條廣告和販售相關物品的流動攤販，也嚴禁各單位以聖誕節為由，開展搭台演出、商品促銷，全面管控利用公園廣場等公共區域舉行的宗教宣傳活動，「如有發現，要嚴密監控、及時上報」，「特別是十二月二十三日、二十四日以及聖誕節當天，各執法單位要全員上崗（工作）」，以「營造健康有序的市容環境秩序」。

習近平二〇一三年上任國家主席後，這幾年陸續有官方發聲反對耶誕節，去年湖南省衡陽市紀律檢查委員會向黨官發通知，斥耶誕節為「精神鴉片」，禁止參加平安夜聚會；安徽共青團更指耶誕節是中國「恥辱節」。

美國新聞網站「布萊巴特」（Breitbart）以日前四川成都市秋雨聖約基督教會逾百名信徒遭警方逮捕、教會牧師王怡被指控煽動顛覆國家罪名為例，指出大多數中國人慶祝耶誕節都與此節日的宗教意含沒有太大關係，但是習近平仍打壓基督教。

「自由亞洲電台」引述台灣真理大學宗教文化與組織管理系教授張家麟看法，當局此舉是為了配合宗教中國化方向，「在習近平理念下，所有宗教都會被依法管制，宗教中國化的思維下的種種立法、種種作為，當然是宗教緊縮」。

美國的中文媒體「希望之聲」指出，中共打壓耶誕節，與近幾年中共煽動民族主義有關。中國網友批評，「有權力真是任性」、「耶誕老人已經影響到穩定」。

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