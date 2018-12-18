又被撤人權獎！翁山蘇姬漠視羅興亞人權 南韓也看不下去

2018-12-18 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸領導人翁山蘇姬對於國內羅興亞穆斯林遭到迫害，採取漠視的態度，遭到國際社會強烈譴責，南韓光州518紀念基金會今日宣布，撤銷2004年頒發給翁山蘇姬的人權獎。

綜合媒體報導，2004年翁山蘇姬還被緬甸軍政府軟禁時，南韓光州518紀念基金會決定頒給翁山蘇姬人權獎，由於當時翁山蘇姬不能出面領獎，獎項直到2013年才正式被授給翁山蘇姬。但翁山蘇姬近期對於國內羅興亞人人權的漠視，讓基金會判定違反人權獎的價值，今日宣布撤銷14年前頒給她的人權獎。

光州518紀念基金成立於1994年，宗旨為紀念1980年的光州民主化運動（又稱光州事件）。

在本次光州518紀念基金會宣布撤回獎項之前，國際特赦組織也已經撤回2009年頒發給翁山蘇姬的良心大使獎（Ambassador of Conscience Award），美國華盛頓大屠殺紀念館、牛津、蘇格蘭格拉斯哥、新堡、愛爾蘭都柏林等等，也都已經撤銷頒發給她的人權獎。

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