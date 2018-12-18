白宮稱需結構改革 她怒嗆：沒人能對中國人民頤指氣使

2018-12-18 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員先前提出中國需要進行結構改革，中國外交部發言人今（18）日在例行記者會上表示：沒有人能對中國人民頤指氣使。

在中國外交部例行記者會上，有記者提到，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）認為，美中貿易談判的目的不僅是讓中國購買更多美國產品，更重要的是中國需要進行結構改革，並向中國外交部發言人華春瑩提問她有何回應。

華春瑩表示，針對美中貿易談判回應，美中經貿團隊正按照兩國元首的共識，保持密切溝通。希望能取消所有加徵關稅，尋求互利雙贏的結果。

華春瑩接著提及提納瓦羅提到的結構改革，她表示，希望任何有跟納瓦羅相同想法的官員及人士，認真地研讀習近平今日在改開放40周年大會上的演講內容，「在中國這樣有著5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」。

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