男友竟不回訊息！她將「已讀不回」遭遇拍短片笑翻網友

2018-12-18 22:56

〔即時新聞/綜合報導〕智慧型手機已成為大家生活中的一部分,卻也讓不少人常遇到「已讀不回」、「不讀不回」等問題。外國一位女子最近就碰到男友不回她訊息的狀況,她於是將事發經過拍成一支電影短片,讓網友看了都笑翻。

綜合外媒報導,美國加州21歲女子雷蜜蕾(Paulizzle Ramizzle)之前與男友喬治(George)傳訊息討論晚上要吃什麼,結果兩人訊息傳到一半,男友卻突然消失,遲遲沒有回訊息。雷蜜蕾於是將這樣的狀況改編成電影故事,還特別拍了一支名為「喬治死到哪裡去了」(Where the F*** is George)的1分鐘短片。

雷蜜蕾除了在影片中貼出與男友的訊息對話截圖、男友照片,還搭配緊湊的電影配樂,把自己塑造成一位「瘋狂女友」。她在發現男友沒回訊息後,先是打開查看男友IG是否有動態,之後則在推特發文詢問,「有人看到喬治嗎?」接著她開始狂傳訊息轟炸男友手機,然後再google上搜尋「如何追蹤你的男友。」並尋找徵信社、貼出尋人啟事。

就在雷蜜蕾正忙著尋找男友下落的時候,男友終於傳訊息給她,訊息寫著「我醒來了。」但這樣的回覆卻讓雷蜜蕾相當不爽,她因此又打開google,然後開始搜尋「如何幹掉你的男友。」

這段影片在推特上吸引超過200萬人次點閱,許多網友看了都笑翻,「笑死!」、「影片講的根本是我。」、「我也常這樣。」、「男友超可憐。」

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO