男友竟不回訊息！她將「已讀不回」遭遇拍短片笑翻網友

2018-12-18 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機已成為大家生活中的一部分，卻也讓不少人常遇到「已讀不回」、「不讀不回」等問題。外國一位女子最近就碰到男友不回她訊息的狀況，她於是將事發經過拍成一支電影短片，讓網友看了都笑翻。

綜合外媒報導，美國加州21歲女子雷蜜蕾（Paulizzle Ramizzle）之前與男友喬治（George）傳訊息討論晚上要吃什麼，結果兩人訊息傳到一半，男友卻突然消失，遲遲沒有回訊息。雷蜜蕾於是將這樣的狀況改編成電影故事，還特別拍了一支名為「喬治死到哪裡去了」（Where the F*** is George）的1分鐘短片。

雷蜜蕾除了在影片中貼出與男友的訊息對話截圖、男友照片，還搭配緊湊的電影配樂，把自己塑造成一位「瘋狂女友」。她在發現男友沒回訊息後，先是打開查看男友IG是否有動態，之後則在推特發文詢問，「有人看到喬治嗎？」接著她開始狂傳訊息轟炸男友手機，然後再google上搜尋「如何追蹤你的男友。」並尋找徵信社、貼出尋人啟事。

就在雷蜜蕾正忙著尋找男友下落的時候，男友終於傳訊息給她，訊息寫著「我醒來了。」但這樣的回覆卻讓雷蜜蕾相當不爽，她因此又打開google，然後開始搜尋「如何幹掉你的男友。」

這段影片在推特上吸引超過200萬人次點閱，許多網友看了都笑翻，「笑死！」、「影片講的根本是我。」、「我也常這樣。」、「男友超可憐。」

相關影片請見：

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO — Paulizzle Ramizzle （@putang_gang） December 11, 2018

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