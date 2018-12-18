英智庫：趁美國出口禁令 中國狂賣無人機給中東

2018-12-18 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國時常靠「大撒幣」的政策，攏絡鄰近、發展較落後的國家，《美聯社》分析，由於美國過去對中東國家的無人機出口禁令，反而助長了中國透過販售無人機，在中東發展勢力與影響力。

綜合媒體報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）最新的報告指出，越來越多中東國家的軍隊配有無人機，且這些無人機都是向中國購買的，除了考量售價之外，生產軍武的大國─美國，過去幾年有嚴峻的無人機出口禁令，大部分中東國家都難以向美國進口軍用無人機，即便現在政策鬆綁，美國還是會提出相當多的政治交換條件，讓中東國家索性選擇便宜又「話少」的中國採購。

報告也指出，中國銷往中東國家的無人機數量，在近兩年內飛躍式地增加，未來還有可能繼續、更快地增長，而中東國家大量進口無人機，也使得這些國家運用空軍的模式大改。

美國政府過去對中東有嚴峻的出口限制，軍用無人機一概不准出口至部分中東國家單位，但今年4月，現任美國總統川普決定放寬此限制，軍用無人機可以有條件地出口至中東，英國智庫的報告認為，川普鬆綁政策是否有助於增加美國在中東的影響力，尚待觀察。

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