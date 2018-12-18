中國人過西方節慶犯法？ 河北廊坊下令禁慶祝耶誕

2018-12-18 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節倒數一週，中國不少商場和店鋪布置裝飾，吸引人潮，但河北省廊坊市15日卻宣布，為求「維穩」，當局將全面取締沿街擺放的耶誕樹及相關物品，更嚴禁商店搭配耶誕節進行促銷活動。

綜合中媒報導，廊坊市城管局發出《關於做好耶誕節期間執法監管工作的通知》，要求執法人員在耶誕期間加強巡查監管，包括禁止沿街設置耶誕樹、耶誕老人等節慶裝飾；另外，如店家在櫥窗上張貼耶誕節布條、燈箱廣告等促銷宣傳皆要清除；最後，更嚴禁街道以耶誕節為由搭台演出，或進行宗教宣傳活動，要求民眾一旦發現，應立即上報。

報導指出，當局也要求全市執法單位於23至25日期間禁止休假，須密集巡查商場、公園廣場、市區學校、金融中心等人群聚集場所，嚴格取締耶誕活動和販賣耶誕商品的流動攤販。

中國學者胡星斗為此表示，當局禁止民眾過耶誕節，「實際上是在抵制西方文化，這是一種狹隘的民族主義的表現。」他更稱，抵制西方文化還是一種現代義和團的行為，也是文化大革命的變種。

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