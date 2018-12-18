兩韓關係改善之際 今年逾千脫北者投奔南韓

2018-12-18 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓關係今年急速改善，但仍有大量北韓人民叛逃至南韓，據南韓統一部今（18）日表示，今年迄今已有超過1000名脫北投奔至該國，這個數字與去年同期幾乎相同。

《韓聯社》報導，官方數據顯示，今年1月至11月，叛逃到南韓的北韓人總數達到1042人，去年同期數字為1045人。南韓統一部官員說：「自2012年金正恩上台以來，每年約有1000至1500名北韓人投奔南韓。」

據統一部稱，截至11月底，居住在南韓的脫北者共有3萬2381人。該官員表示，當局允許人道組織與這些脫北者接觸，以在兩韓關係解凍之際，向北韓提供援助方面更具「靈活性」。

報導指出，今年1月至11月，當局批准6個民間團體提出的14個獨立計畫，向北韓運送總價值47億韓元（約新台幣1.2億元）的結核病藥物、奶粉和麵粉。

去年，南韓政府宣布一項計畫，通過國際人道團體向北韓提供價值800萬美元的援助，但該計畫尚未執行。據悉，考慮到正在進行的北韓無核化談判和國際制裁，當局已暫時擱置該計畫。

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