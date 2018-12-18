性侵的代價！美國CBS前執行長到手的43億飛了

2018-12-18 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕曾經帶領美國《CBS》（哥倫比亞廣播公司）走向輝煌的前總裁兼執行長孟維斯（Les Moonves）今年9月因為性醜聞被開除，原本孟維斯若是資遣，可以拿到1.4億美元（約新台幣43.1億元）的資遣費，但昨日《CBS》表示，他們已經確定孟維斯有性侵、性騷擾女員工的犯行，開除理由正當，因此不會給任何資遣費。

綜合媒體報導，美國雜誌「紐約客」（The New Yorker）於今年7月、9月刊出兩篇文章，踢爆《CBS》總裁兼執行長孟維斯曾利用職權，要求多名電視台員工替他口交，為了堵住受害者的嘴，孟維斯還擅用職權替受害者們在《CBS》內安插工作。

《CBS》的董事會透過聲明表示，扣除事件爆發後被以孟維斯與《CBS》名義，捐給#MeToo運動團體的2000萬美元（約新台幣6.1億元）資遣費，還有孟維斯從9月起被暫時凍結的1.2億美元（約新台幣37億元）資遣費，《CBS》也將不會給付，因為根據調查結果，「孟維斯的重大不法行為，違反了公司政策與雇傭條約，且在調查過程中，他還故意不配合」。

對於《CBS》的決定，孟維斯的律師反駁，董事會的結論毫無根據，一點價值都沒有，但孟維斯與他的律師目前似乎無意採取司法手段，試圖爭取這1.2億美元的資遣費。

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