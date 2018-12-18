忘關水龍頭19天流光14座泳池水 小學慘付高額水費

2018-12-18 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣綾瀨市政府17日公布，市立綾西小學的一名職員，今年10月原要幫游泳池注滿水，豈料水龍頭一開就忘記關上，等到19天後被人發現時，已浪費4229立方公尺，足足是14座泳池的水，目前校方相關單位除了要面臨檢討，還必須支付116萬日圓（約新台幣32萬元）的高額水費。

綜合日媒報導，涉事的綾西小學表示，由於先前校內泳池要進行維修工程的相關檢查，因此將池子裡的水放空，事後雖然沒有再安排學生的游泳課程，但為了儲備消防用水，決定讓一名總務課的職員重新注水，沒料到卻發生這起意外。

報導指出，整座游泳池約300立方公尺，注滿需花費8小時，原先該名總務課職員在當天傍晚請求校內相關人員先關閉水龍頭，待隔日繼續注水，事後卻沒有任何人行動，職員也未再向校方確認，直到另一名職員10月29日聽見持續不斷的流水聲，才讓校方發現水龍頭已經連續開了19天，為時已晚。

據了解，事後市政府已制定水龍頭的使用操作指引，並檢討涉事人員進行處分。

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