南韓實施健保新規 提高外國人投保門檻

2018-12-18 18:21

〔中央社〕南韓「國民健康保險法」施行規則修訂案今天生效。根據最新規定，外國人在南韓居住滿6個月後，方可以個人名義參加健康保險。

南韓聯合新聞通訊社指出，為解決部分外國人在韓享受高額醫療補貼後隨即出境等問題，南韓政府於今年6月發布改善方案，並著手制定相關法令。

根據最新規定，今天起入境者開始適用新版規定，此前入境者仍適用舊版規定可在入境滿3個月後投保。另外，外國人入境6個月裡如果連續離境30天以上，需再入境滿6個月後申請投保；投保後連續30天離境時喪失健保資格。

報導指出，個人投保者今後以家庭為單位投保時，家屬只限於其配偶和未成年子女。親屬關係證明等國外機構出具的證明，需經相關國家外交部認證或辦理「海牙認證」。

從明年1月1日起，除結婚移民（F-6）和永久居住（F-5）簽證外，持其他類型簽證的外國人要繳納高於前一年平均水準的健保費。以人道主義理由獲得在韓停留資格者，從明年1月1日起可投保。

南韓保健福祉部表示，實施健保新規可提高投保公平性和道德性，推動健保制度的穩定發展。

海牙認證適用於海牙公約成員國之間，是由國家政府機構統一出具，廣泛得到其他國家認可的認證文件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/