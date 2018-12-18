影片瘋傳！他打低音鼓手滑鼓棒飛出 女樂手倒楣被砸

2018-12-18 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大近期內1場古典音樂會上發生意外插曲，管弦樂團低音鼓手在演奏過程中，大力敲擊鼓面後鼓棒反彈往旁邊的打擊樂手砸去，當場擊中樂手頭部，當時的影片正在網路上瘋傳。

根據《古典FM》報導，加拿大里賈納大學（University of Regina）本月8日舉辦古典音樂會，21歲的女大學生漢娜．威爾德曼（Hannah Wildman）擔任打擊樂手，在樂團正後方參與演出，不料她旁邊20歲的低音鼓手布列南．科沃斯基（Brennan Kowalski）卻因雙手出汗，讓鼓棒在敲擊後飛出打到她。

漢娜．威爾德曼說，「這完全是場事故！肇事者非常震驚，當下不知所措，其他打擊樂手不知道是笑還是感到擔心，但樂團的其他成員和指揮不知道有意外發生，繼續進行音樂會」，但她表示，這並不會讓她害怕再次站上舞台，也對於影片能在網路上流傳感到開心。

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