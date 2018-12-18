WEF：冰島男女最平等 全球性別職場平權再等202年

2018-12-18 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕「世界經濟論壇」（WEF）今（18）日發布2018年版《全球性別差距報告》，在全球149個調查對象國家中，冰島連續10年稱霸，亞洲國家由菲律賓居首，報告也指出，要完全消除全球職場性別鴻溝得再等202年。

綜合外媒報導，WEF自2006年起調查各國男女平等的情況，通過經濟、政治、教育、保健及醫療4個領域來分析女性的地位。WEF指出，整體來看，女性的勞動力市場和對政治的參與依然較少，男女的差距縮小停滯不前，估算要完全消除男女差距還需要108年，消除職場性別鴻溝則得再等202年。

在榜單方面，冰島連續10年位居第一名，男女最平等，第2、3、4名都是北歐國家，分別是挪威、瑞典和芬蘭，第5名是尼加拉瓜。查德、敘利亞、伊拉克、巴基斯坦墊底，最後一名是葉門。

G20中排名最高的是法國，居於第12位，其次是德國的第14位；英國第15名；加拿大第16名；南非第19名。美國下滑2個名次到第51名，報告特別歸咎「在部長級職位上性別平權表現下滑」。

亞洲國家由菲律賓居首，位在第8名，該國的管理和專業職位上的女性比率高。新加坡排在第67名、泰國73、中國103、印度108、日本110、南韓115。日本被稱是「男女平等方面沒有進展的國家之一」。

此外，報告還提到就業市場逐漸擴大的人工智慧（AI）領域，女性專業人員所佔的比例僅為22%，WEF認為，「産業界需要通過高效的培訓等，實現男女平等」。

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