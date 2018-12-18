外媒分析：北京政治炒作換孟晚舟脫身

2018-12-18 17:27

〔中央社〕加拿大應美國要求逮捕陸企華為財務長孟晚舟後，中國政府隨即拘押了2名加國公民。專家分析，北京有意將孟案政治化，如此一來才有著力點，藉由「人質」交換，換得孟晚舟和華為的脫身。

英國廣播公司（BBC）中文網今天刊載獨立學者鄧聿文的文章說，中國政府極力爭取在孟晚舟被引渡至美國受審前，讓美國撤銷逮捕令或引渡令；如果不可能，則要求加拿大拒絕美國引渡。

鄧聿文說，根據加拿大的引渡法，政治案件或是具有政治性影響案件的涉案人不能引渡第三國。

這位目前旅居紐約的中國問題專家分析，從這個角度看，先不論此案本身具有爭議性，即使只是一起單純的司法案件，中國政府也要把它炒作成政治案件，因為「成為政治案件，中國政府才能動用國家資源，有發力的切入點，使事情有可能朝著中方希望的方向發展」。

他表示，北京於是將孟晚舟案升級至政治和外交層面，否則一旦進入司法程序，無論是美國或加拿大政府就真的都無能為力，即使想干預也不可能，因為三權分立的憲制決定，任何領導人都不能干預司法審判過程和審判結果，否則會帶來嚴重後果。

孟案發生後，文章說，美國總統川普再度「失言」，表態可能基於美國國家利益而加以干預，讓中國政府和民眾逮到「把柄」，佐證了中方「孟晚舟案乃政治案件」的定性。但川普干預的表態，針對的也是司法部的決定，而非法院的判決。

華為是中國百姓心中的代表性企業，國際社會則視這家全球最大電信設備商為中國崛起的縮影，而孟晚舟又是華為創辦人任正非的女兒，因此加拿大當局在中美貿易戰背景下應美方要求而逮捕她，即使理由是華為違反美國制裁伊朗的出口禁令，也難以讓中國民眾信服。

鄧聿文說，北京當局若無法妥善處理孟案，一來華為很可能如同之前的中興公司遭到美方重罰而影響難料；二是可能因無法保證企業、特別是高科技業高管的海外旅行安全而難以獲得這些企業的政治支持；三是很難向國內交待，中國政府和領導人的合法性可能受衝擊。

他表示，孟晚舟案產生的這三個政治後果肯定會納入中國政府的考量中。孟案後，中國官方以涉嫌危害國家安全的理由逮捕了兩名加拿大人，這兩人注定會成為這次事件的「人質」。

鄧聿文分析，「可以想像，若加國政府對他們『無動於衷』，將孟晚舟引渡美國，這兩位加拿大公民特別是第二位，肯定要在中國蹲幾年大獄的；若加國政府釋放孟，他們會被中國法律按個罪名，然後逐驅出境」。

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