安倍8年2修防衛大綱 顯露對中國戒心

2018-12-18 16:09

［駐日特派員林翠儀／新聞分析］日本「防衛計畫大綱」，自二○一○年修定之後，安倍內閣在八年內已連修兩次。從修改的內容來看，日本對中國表現出來的戒心愈來愈露骨，若再從配合修定的五年期「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）列舉的軍備採購內容來看，大部分裝備都是為了抗衡中國勢力的擴張，且範圍從「島嶼防禦」延伸到太平洋上。

日本防衛大綱始於一九七六年三木武夫內閣，其後經一九九五年村山富市內閣、二○○四年小泉純一郎內閣、二○一○年菅直人內閣共四次制定。安倍內閣於二○一三年與今年頒布兩次新大綱，同一內閣於八年內進行兩次修定並不尋常，官方的說法是為因應國際局勢的快速變化，而造成局勢變化的關鍵就是中國。

新版防衛大綱不諱言指出，中國擴張勢力造成權力平衡的變化加速且複雜，既存秩序的不確定性增加，還明文寫道「中國的軍事動向是地區與國際社會安全上的重大隱憂，今後有必要持續強烈關切。」

反應局勢的變化，防衛大綱在安保環境各國動向的說明中，一三年版列舉排序為北韓、中國、俄羅斯和美國，新版大綱排序為美、中、朝、俄，明顯地，一三年北韓飛彈核武危機被日本列為最大威脅，新版大綱美國排第一位是為彰顯強化日美同盟的方針，中國雖然排第二，但威脅性已高於北韓。

一三年版大綱的主軸為「統合機動防衛力」，加強陸海空自衛隊的統合運用，最大焦點就是強化西南離島防禦，新成立仿自美國兩棲部隊的「水陸兩用部隊」、採購垂直起降的魚鷹運輸機、西南離島部署監視雷達、地對艦飛彈。

新版大綱為主軸為「多次元統合防衛力」，不但加強陸海空自衛隊的統合運用，還要與太空、網路、電磁波等電子戰進行「跨領域作戰」。

事實上，新版大綱提出警告「中國正在迅速發展網絡及電磁波領域的能力，太空能力也在提升」，大綱也表明太空及網路新領域是「攸關存亡」的重要領域，列為優先加強的項目之一。

除此之外，新版大綱明文授權護衛艦改裝可供短STOVL（程起飛垂直降落）機運用，日本最大級直升機護衛艦「出雲」號將因為實質航母化，這將解決日本在太平洋缺乏航空基地的問題，相較於舊大綱的「離島防衛」，日本與中國的抗衡等於把戰線延伸到太平洋上。為了加強海空的監視能力，日本還將採購滯空型無人機及自主水下載具（UUV）。

另外，值得注意的是新版中期防預定採購長程飛彈（Standoff Missile），目前矚意的除了F15搭載、射程約九百公里的美製JASSM（JointAir-to-Surface Standoff Missile，聯合空對地距外飛彈）之外，還有美國開發中、F15搭載對艦用的LRASM，以及挪威開發中、射程約五百公里，F35A搭載對艦對地用JSM。

日本自衛隊現有的對艦飛彈射程僅約一百公里到二百公里，早有專家建議日本應該向台灣看齊，擁有像「雄風」系列的中長程飛彈，即使台灣武力與中國相差懸殊，但台灣仍具有可怕的報復能力。

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