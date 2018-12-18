不給習面子？中共慶改革開放40年 江澤民、胡錦濤缺席

2018-12-18 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（18日）召開改革開放40週年大會，在盛大的慶祝典禮中卻出現違和場面，習近平前兩任領導人江澤民、胡錦濤意外未出席大會，僅習在會場上唱獨角戲，引發外界揣測。

據新加坡《聯合早報》報導，改革開放大會現場，第一排共21個座位，中共總書記習近平坐在中間位置，左右兩旁分別是國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書，其餘則包括其他中共中央政治局常委與委員等人，卻意外發現中共前總書記江澤民和胡錦濤缺席此次重要大會。

作為改革開放繼承者、第三和第四代領導人的江澤民及胡錦濤意外地缺席大會，引發媒體關注，有港媒報導，10年前的改革開放30週年大會，時任中共總書記的胡錦濤演說時，前任的江澤民也出席、並列主席台，這象徵改革開放事業一脈相承，但今天江胡二人卻神隱，立即引發各界揣測。

有傳言指出美中貿易戰爆發、中國備受美方壓力，中共黨內開始出現質疑習近平施政的雜音，其絕對權威可能受到動搖，而今改革開放40週年大會，是江胡二人出席營造出黨內團結表象的大好機會，卻意外缺席如此重要場合，相當罕見。

不過也有媒體認為，習近平今天演說已向包括江胡二人致敬，肯定他們的歷史地位，認為外界無須過度解讀江胡缺席的重要性。

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