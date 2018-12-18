現代戰爭若爆發 美參議員警告：中國有能力擊敗美國

2018-12-18 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議員凱爾（Jon Kyl）近期接受外媒專訪時表示，美國的國防開支長年聚焦在恐怖主義、北韓核子危機等問題上，但其實更應該集中在應對俄羅斯和中國帶來的挑戰。他尤其警告，中國相當熟悉美國的戰略，知道如何部署軍力來擊敗美國。

美國聯邦參議員凱爾接受《美國之音》訪問時指出，多年以來，中國一直致力於技術收購，從美國和其他國家收購許多技術，然後加以研發，更重要的是，中國也了解美國的軍事戰略，「了解如何在潛在的衝突中擊敗美國」。

凱爾進一步表示，以中國目前的軍事實力，已經可以做到在潛在軍事衝突爆發時，「率先摧毀美國的太空資產」來掩蓋美國的軍事眼目；此外，中國也有能力阻擋美國，使美國在軍事衝突時無法輕易接近中國；他說，中國所有的先進科技、先進計算機和超聲速設備等武器，都是現代戰爭中的隱患。

凱爾指出，中國有十分全面的國家戰略，由中國的「最上層」命令，從軍隊到產業界的所有人都必須聽命並提供支持，這就是所謂的「全政府方針」，他警告，美國需要做更多準備，美國的產業必須支持美國的國防需求，「我們需要毫無問題、我們可以依賴的設備」。

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