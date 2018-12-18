「海角七號」美國版 情書遲到64年驚現沃爾瑪 ！

2018-12-18 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間沃爾瑪商店的員工，近日在店內發現一封64年前的情書，寄件人是當時在空軍服役的年輕男子，而收件人是他的愛人。信內情感熱烈而真摯，讓員工們積極地尋找信件原主，不過由於2人都已去世，因此由他們的孫子代為收取，讓這封遲了64年的情書終於「回家了」。

綜合媒體報導，數週前，沃爾瑪員工羅凡（Dakota Lovain）在店內地板上找到這封1954年7月30日的老情書，寄件人署名為時任美國空軍的麥斯（Max Holcomb），收件人則是他的愛人瑪莎（Martha）。信件中，麥斯表達2週後即將返家的興奮之情，且計畫向瑪莎的父母提親，希望2人能順利共結連理。

報導表示，這封信本來應從阿拉斯加州送往南卡羅萊納州，卻不知為何流落到喬治亞州的這間沃爾瑪超市。當羅凡發現這封信後，便積極地希望能把信件送歸原主，不過因故輾轉將這份工作交由同事珍妮（Jennifer Hendrix）繼續完成。經過一番努力後，這封信最後順利回到麥斯和瑪莎的孫子傑森（Jason Holcomb）手中。

報導提及，傑森對於這整件事都感到相當不可思議，也透露雖然祖父母都已經去世，不過2人生前總是形影不離，時常為對方著想，「他們教會了我承諾的意義，這是一份無比真摯的愛情」。

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