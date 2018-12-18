通通都站好！JR東日本今宣布電扶梯「只能站不能走」

2018-12-18 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的捷運族上下電扶梯時習慣靠右邊站，左側讓「趕時間」的民眾趕路，日本通勤族也是。不過，JR東日本鐵路公司今在東京車站宣導新的電扶梯搭乘方式，呼籲站成兩列，禁止在電扶梯上行走，以免發生危險。

綜合日媒報導，根據日本消費者廳公布數據顯示，光東京地區，2011年到2013年間，就有3865人因電扶梯意外送醫，且多數為65歲以上的長者。基於安全考量，JR東日本今天特別派出人力，站在東京車站內，中央線及京葉線的電扶梯前，對旅客宣導「站成兩列，請勿行走」，提醒搭乘電扶梯時應站穩踏階，另外也在車站牆上掛出「請勿行走」的標語。

報導指出，JR東日本自2014年開始，就在其車站內的1770個手扶梯張貼「請勿行走」的標語告示，希望藉此改變日人長久以來的習慣，向民眾宣導用「正確的方式」搭成電扶梯。

其實，不僅日本宣導電扶梯不應「靠邊站」，台北捷運2005年傳出電扶梯掀頭皮意外後，北捷就已取消「靠右站」的不成文規定，改對乘客宣導「兩邊都可站」，但台灣多數民眾仍受禮讓文化影響，至今仍然不敢站立在電扶梯左側。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/