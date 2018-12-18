新科技「內爆製造」 可將物體縮小至千分之一

2018-12-18 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕對科學家來說，製造奈米等級大小的3D物體一直是一大難題。然而麻省理工（MIT）近期獲得突破，可製造出縮小千分之一的模型，且只要了解方法，許多實驗室都可以自行操作，外界認為此技術將讓奈米技術更為突破。

綜合媒體報導，科學家們將此技術稱為「內爆製造（implosion fabrication）」，可製造出原始體積千分之一的模型，而且不限材料與形狀，除此之外，目前許多生物學和材料學實驗室已經有了該技術所使用的設備，也就是說很多科學家都可以進行嘗試。

研究人員指出，此技術可以應用於光學、醫學和機器人等領域，並為手機相機、顯微鏡或內窺鏡製造更小、更好的鏡頭。未來甚至有望製造奈米級的電子設備或機器人，舉例來說，未來或許能用於製造奈米機器人，搭配標靶藥物針對腫瘤準確地投藥。

麻省理工大學神經技術教授、生物工程與大腦和認知科學副教授愛德華（Edward Boyden）表示：「奈米製造技術普及之後，就有可能開闢我們尚未想像的前沿領域。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/