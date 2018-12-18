西方圍剿華為 中國官媒稱「前所未有科技冤案」

2018-12-18 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕華為首席財務官孟晚舟在加拿大獲保釋後，中國官方、官媒及部分民間企業持續以各種行動力挺華為，昨日，中國官媒環球時報還透過社論表示，西方對華為的打壓是「前所未有的科技冤案」。

環球時報社論以「打壓華為是當代最大的科技冤案」為題稱，美國與其盟國陸續將華為設備排除在5G網路建設之外，理由是華為與中國政府關係密切，可能在情報上「配合中國政府」，威脅到這些國家的網路安全，但這些理由根本是「歷史上罕見的科技迫害」。

社論稱，華為是在網絡通信技術領域走得最遠的中國民營企業，「為積累人類科技進步做出了貢獻的當代先行者之一」，而美國對華為的「構陷」，將會給中國發展增加極不公平的障礙，還會打壓中國人民的正當發展權。

社論還說，華為「一沒偷二沒搶」，而美國等西方國家的打壓，對國際科研秩序、市場秩序以及政治秩序都構成了相當負面的牽動，社論還嗆聲，這些國家的「圍剿」行動，只讓世界看到它們保持壟斷科技進步能力的「戰略自私」。

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