驗屍報告揭人倫慘劇 單親媽34槍射死4養子女後自盡

2018-12-18 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州今年10月發生一起人倫悲劇，一名被認為有愛心的好母親，卻持槍射死4名領養的華裔子女後再自盡，隨著調查持續進行，如今驗屍報告顯示她總共對著孩子們開了34槍。

綜合外媒報導，17歲的林開利（Kaileigh Lin，姓名皆為音譯）陳屍浴室且身中13槍；15歲的林萊（Lia Lin）死於床上、中了9槍；同為14歲的李波（Bo Li）和林梅根（Meigan Lin）分別中了4槍和8槍，都死在床上。驗屍報告還指出，母親柯莉爾（Cynthia Collier）確定是自殺，且5人的體內均無藥物或酒精殘留。

報導表示，目前柯莉爾的犯案動機仍不明朗。根據親友鄰居的說法，柯莉爾是一名疼愛子女的好母親。田納西州莫瑞里郡（Maury County）警長羅蘭德（Bucky Rowland）形容這是一場「大屠殺」，命案規模較平常的案子大許多。

報導提及，遇害的4名華裔養子女由柯莉爾和丈夫分2批領養，但隨著夫妻2人感情觸礁，在2009年丈夫搬走後，留下柯莉爾獨自一人撫養4名未成年養子女，並與成年親生兒子同住在哥倫比亞市。10月15日，下班後的親生兒子發現家中發生的慘況，旋即報警，經調查，目前已排除丈夫和親生兒子的嫌疑。

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