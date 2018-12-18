挑釁西方？ 習近平：沒人能當中國的「教師爺」...

2018-12-18 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天召開改革開放40週年大會，中國國家主席習近平演說時意有所指表示，沒有人能夠當中國人的「教師爺」，對中國人的改革道路「頤指氣使」，強調「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」外媒對此解讀，習近平對西方國家的呼籲，採取相對挑釁的態度。

習近平今天發表中國改革開放40週年談話，他除了用75個字簡短提到台灣問題，也針對中國體制遭西方國家批評回擊，強調中國會堅持中國特色社會主義道路，絕不更改道路。

習近平認為，「中國改什麼、怎麼改，必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度的目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」

他還強調，「在中國這樣一個有著5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。」

習近平這段話受到外媒關注，解讀為是針對西方國家相對挑釁的態度；此外，外界原先預期習近平今天的談話會調整經濟政策，但內容不如預期，反倒是加深國際間批評聲浪。

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